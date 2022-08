Sutra sunčano i toplo, do 35 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko 22, najviša oko 34 stepena Celzijusa, a vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Srbiji će u četvrtak biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 37 stepeni. U petak ujutro i pre podne sunčano, na jugu i istoku Srbije još toplije lokalno i do 39 stepeni, dok