Toplotni talas na pragu,: naredna dva dana pakleno! Najtopliji deo leta je iza nas, ali šta sledi posle zahlađenja u subotu i nedelju? Prognoza za 7 dana

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da će Srbija od danas do petka biti pod uticajem termičkog grebena na visini, naročito u četvrtak i petak i tada će biti najvrelije, jer će sa jugozapada pristizati vrela vazdušna masa preko Mediterana, poreklom sa severa Afrike.

- Od srede do petka u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće u sredu biće od 31 do 35°C, u četvrtak još toplije, do 38, a najvrelije biće u petak jer će hladni front ispred sebe pogurati još topliju vazdušnu masu sa juga pa će maksimalna temperatura biti od 35 do 39°C – kaže Đorđe Đurić. Upravo će ovaj hladni front u sklopu ciklona doneti u petak promenu vremenu. U petak posle podne i uveče u većem delu zemlje očekuje se jače naoblačenje