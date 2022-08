Vlada i poljoprivrednici postigli dogovor o ceni suncokreta

Vlada Republike Srbije postigla je dogovor sa udruženjem Stig iz Požarevca i grupom građana Južni Banat, potvrđeno je RTS-u.

Naime, prema finalnom dogovoru koji je parafirala Vlada Srbije, konačna cena suncokreta ka poljoprivrednim proizvođačima iznosi 73 dinara po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15. oktobra tekuće godine, prenosi RTS. Istim dogovorom, ograničena je marža posrednika na maksimum 2,6 dinara, dok trošak transporta robe od otkupnog mesta do uljare, snose same uljare.