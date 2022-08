Vraćaju se topske vrućine: RHMZ upozorava na visoke temperature narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature u narednim danima, kada bi živa u termometru mogla da dođe i do 39 stepeni.

Upozorenje važi do petka, kada će biti najtoplije – temperatura bi na jugu i istoku Srbije tada mogla da bude i do 39 stepeni Celzijusa. Danas će u Srbiji ipak biti nešto niža, od 32 do 35 stepeni, dok će sutra biti od 34, pa do 37. Što se Beograda tiče, današnja maksimalna temperatura biće oko 34 stepena, a sutra će biti najtopliji dan u ovoj nedelji u prestonici, kada će biti oko 37 stepeni Celzijusa. U petak, ona će ići do 35 stepeni. Osobama sa srčanim i