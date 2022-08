Do petka visoke temperature, za vikend nepogode

Do petka na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 32 do 35, sutra od 34 do 37, a u petak od 36 do 39 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Od petka posle podne do kraja sedmice u Srbiji se očekuje lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, prenosi Tanjug. U subotu i nedelju pljuskovi i grmljavine mestimično će biti intenzivniji, uz količcinu kiše veću od 40 milemetara za 24 sata.