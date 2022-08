Evo koliko je Jokiću stalo do reprezentacije VIDEO

Često se osporava motiv Nikole Jokića kada igra za reprezentaciju, ali je MVP NBA lige u sredu pokazao koliko mu je stalo do nacionalnog tima.

Jokić je u prvom zvaničnom pripremnom meču Srbije za kvalifikacije za Mundobasket i nastup na Evrobasketu postigao 26 poena uz 12 skokova i 6 asistencija. U meč protiv Slovenije je ušao vidno nervozan i u grču, što je dovelo do nekoliko promašaja i loše realizacije sa linije penala. Međutim, Jokić je predvodio naš tim kao da je u pitanju takmičarski meč, a koliko je bio "naoštren" najbolje pokazuje detalj iz same završnice utakmice. Jokić je na 12,7 sekundi do