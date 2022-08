Mir sa Rusima? Zelenski: Ništa dok...

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su pregovori sa Moskvom mogući tek nakon povlačenja ruskih snaga sa teritorija koje drže pod kontrolom.

On je to izjavio danas, posle trilateralnog sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom. "Ljudi koji svakodnevno ubijaju, siluju, gađaju naše gradove krstarecim projektilima ne mogu da žele mir. Prvo bi trebalo da napuste našu teritoriju, pa cemo videti", rekao je on. Zelenski je na konferenciji za novinare u Lavovu upozorio da se "ne veruje Rusiji" . Podsetimo, Gutereš je pozvao na demilitirazaciju