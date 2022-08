NATO upozorio Rusiju: Hitno povucite

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da povuče svoje trupe iz nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini.

On je izjavio da je od ključnog značaja da se obezbede uslovi da predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) posete to postrojenje. "Hitno je potrebno dopustiti da se obavi inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju i garantuje povlačenje svih ruskih snaga", rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu. On je istakao da činjenica da su ruske vojne snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporižje predstavlja ozbiljnu pretnju za bezbednost i zaštitu