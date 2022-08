Napad na Salmana Ruždija: Optuženi tvrdi da je pročitao sam par stranica romana Satanski stihovi

BBC News pre 35 minuta

EPA Salman Ruždi je teško povređen u napadu

Čovek optužen da je nožem napao Salmana Ruždija navodno je rekao da je pročitao samo dve stranice autorovog kontroverznog romana „Satanski stihovi", kao i da je iznenađen što je slavni pisac preživeo.

Hadi Matar, 24, izjasnio se da nije kriv po optužbama za napad na događaju u Njujorku prošle nedelje.

Ruždi je teško povređen nakon što je izboden na sceni, ali se oporavlja i sada može da diše bez pomoći.

U intervjuu za Njujork post iz zatvora, Matar je rekao da je 75-godišnji Ruždi „neko ko je napao islam".

Ali nije potvrdio da je njegov napad inspirisan fatvom koju su iranske vlasti objavile 1980-ih.

Matar se trenutno nalazi u zatvoru okruga Čautaukva u državi Njujork.

Ruždi je 1988. godine objavio čuveni, kontroverzni roman Satanski stihovi, koji je izazvao gnev među nekim muslimanima, smatrajući delo bogohuljenjem.

Objavljivanje romana podstaklo je iranskog lidera ajatolaha Ruholaha Homeinija da 1989. godine izda fetvu, ili edikt, pozivajući na smrt pisca.

Ruždi se decenijama suočava sa pretnjama smrću islamskih ekstremista.

Matar je za Njujork post rekao da je pročitao samo „par stranica" romana.

„Poštujem ajatolaha. Mislim da je on sjajna osoba. To je sve što ću reći", rekao je on.

Matar je dodao i da je bio „iznenađen" kada je čuo da je Ruždi preživeo napad.

„Ne sviđa mi se taj čovek. Mislim da nije baš dobra osoba. Baš mi se ne dopada.

„On je neko ko je napao islam, napao je islamska verovanja, sistem vrednosti", citirao je list optuženog za pokušaj ubistva pisca.

Iran je „kategorički" negirao bilo kakvu vezu sa napadačem na Salmana Ruždija, umesto toga prebacujući krivicu na pisca.

Iranski mediji su opširno komentarisali napad, nazivajući ga „božanskom odmazdom".

Državna televizija Jam-e Jam prenela je vest da bi Ruždi mogao da izgubi oko, komentarišući: „Satani je iskopano oko".

Ranije ove nedelje, Matarova majka je rekla da se odrekla sina posle napada na Ruždija.

„Nemam više ništa sa njim", rekla je Silvana Fardoš u ponedeljak i dodala: „Nemam šta da mu kažem".

Ruždiju je u napadu oštećena jetra, i presečeni nervi ruke i oka.

Njegov agent je ranije rekao da će pisac možda izgubiti oko, ali i da se oporavlja nakon što je u subotu skinut sa respiratora.

Uprkos povredama koje su mu „promenile život", dobitnik Bukerove nagrade zadržao je „uobičajeni žestok i prkosan smisao za humor", rekla je njegova porodica ranije ove nedelje.

Na stepenicama njujorške javne biblioteke u petak će biti organizovan događaj Stand With Salman: Defend the Freedom to Write (Ja sam uz Salmana: Odbrana slobode pisanja) na kojem će mnogi književnici čitati Ruždijeva dela i na taj način mu iskazati podršku.

(BBC News, 08.18.2022)