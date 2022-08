Micić nakon spektakla u Stožicama: Izvanredni su, pogotovu Luka, mi smo solidni u ovom momentu!

Slovenija i Srbija su u Stožicama u prijateljskom meču igrali reprizu finala Evrobasketa od pre pet godina, a ishod je bio identičan.U meču koji je odisao kvalitetom i sjajnom košarkom, ipak su slavili domaći nakon produžetaka rezultatom 97:92.

Nakon meča je za medije govorio srpski plejmejker Vasa Micić, koji je meč završio sa 17 poena, osam asistencija i pet uhvaćenih lopti. „Složio bih se da je bila dobra utakmica za gledanje. Izvanredna je atmosfera. Ovo je bio dobar test za nas u ovom trenutku priprema“, rekao je Micić i dodao: What an assist by Vasilije Micic pic.twitter.com/EAxTkwQqzA — Mavs / Magic Draft (@MavsDraft) August 18, 2022 „Mislim da smo odigrali na solidnom nivou, a oni su izvanredno,