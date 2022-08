RHMZ izdao pet upozorenja: Danas pakleno

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. Vetar slab, promenljivog smera, a na istoku slab i umeren, severozapadni. RHMZ je izdao pet upozorenja, danas i sutra na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 34 do 37, a u petak od 36 do 39 stepeni, prvo je upozorenje RHMZ-a. "Od petka posle podne do kraja sedmice na području Srbije očekuje se lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. U subotu i nedelјu