Brnabić: Naša agenda u Briselu su mir i stabilnost

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da Beograd u Briselu nastupa sa jasnom političkom agendom, na kojoj su prioritet mir i stabilnost i poručila da Srbija insistira na poštovanju međunarodnog prava, Briselskog sporazuma i Rezolucije 1244 SB UN.

"Naš cilj je da sačuvamo mir i obezbedimo stabilnost i to je jedini zadatak danas u Briselu", poručila je Brnabić. Ona je za TV Prva rekla da će se danas govoriti o spornim temama - lične karte i tablice, koje su dokaz da Kurti ide dalje i stalno provocira. Srbi na Kosovu i Metohiji se, kaže, uzdaju u KFOR, ali da, ukoliko dođe do toga da KFOR reaguje, to znači da je narušen mir i da je došlo do oružanog sukoba. Na pitanje da li će Srbija uspeti da obezbedi mir,