U Nemačkoj smanjen PDV za gas sa 19 na 7 odsto: „Još uvek je leto…“

Doplata za gas će Nemcima doneti znatno veće račune od 1. oktobra do marta 2024.

Kancelar Šolc je najavio da će PDV za gas u istom periodu biti smanjen sa 19 na 7 odsto. Ipak, gas će uskoro biti mnogo, mnogo skuplji. U Nemačkoj poskupljuju gas i struja. Biće mnogo skuplji, to je sigurno. Razlog za to je jasan: Nemci su veoma zavisni od snabdevanja gasom iz Rusije, a Rusija je već svela isporuke na minimum zbog rata u Ukrajini. Nemce čeka teška i skupa zima. Kancelar Olaf Šolc (SPD) je više puta isticao da vlada neće ostaviti građane same u