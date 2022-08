Uhapšen za pokušaj ubistva u kladionici

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su S. M. (1996) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, on je sinoć u jednoj kladionici u Železniku, nakon svađe, nožem povredio tridesettrogodišnjeg muškarca i potom se udaljio motociklom. Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog. S. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.