Pogođeno sedište Crnomorske flote! Ukrajina dronom napala Krim, oborio ga pvo sistem (video)

Ukrajinski udar dronom pogodio je navodno sedište ruske mornarice na Krimu, izazvavši ogromnu eksploziju, prenosi Dejli mejl.

Ovu vest je potvrdio i guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev. U Sevastopolju je dron pao na krov sedišta Crnomorske flote, saopštio je Razvožajev. Explosions reported at Russian fleet headquarters in occupied Sevastopol, Crimea. This is big. pic.twitter.com/y8WRHI6PJn — Churchill 🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@WarAgainstPutin) August 20, 2022 -Ja sam u štabu flote. Pre 25 minuta, dron je udario u krov. Nažalost, nije oboren, bio je nisko. Nije bilo žrtava, napisao je Razvožajev na