Izdato hitno upozorenje – U narednih sat vremena...

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je i ovog jutra hitno upozorenje na nepovoljne vremenske prilike u Srbiji.

"Na područu Bačke i Srema sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Mestimično se očekuju i obilnije padavine sa količinom od 20 do 40mm, lokalno i više, za kratak vremenski period", navodi se u saopštenju koje je na snazi do 10.40 sati. Podsetimo, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno i svežije, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 27 stepeni Celzijusa. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), lokalno se