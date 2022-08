Japan planira da rasporedi više od 1.000 krstarećih raketa dugog dometa

Japan planira da rasporedi više od hiljadu krstarećih raketa dugog dometa kako bi povećao svoju sposobnost da se suprotstavi rastućim regionalnim ambicijama Kine, objavio je u nedelju list Jomiuri Šimbun.

Zemlja planira da poboljša domet svojih protivbrodskih raketa sa 100 kilometara na 1.000 kilometara. To bi omogućilo da rakete stignu do kineskih obalnih područja, kao i do Severne Koreje, navodi list, pozivajući se na neimenovane izvore. Takođe će biti potrebna poboljšanja kako bi se japanskim brodovima i avionima omogućilo da lansiraju ove nove rakete koje bi mogle da gađaju kopnene ciljeve, navodi isti izvor.