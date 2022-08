Pukla cev prečnika dva metra, deo Beograda bez vode

U Beogradu, nešto posle ponoći, pukla je vodovodna cev prečnika dva metra na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Cev je zatvorena, ali se voda još cedi iz uličnih instalacija i teče niz Takovsku ulicu. Do otklanjanja kvara, prema procenama nadležnih u "Vodovodu", do 15 sati, okolne ulice su bez vode. Oboren je i semafor. Izmenjenim trasama u smeru ka centru grada voze autobusi 24, 26, 27, 74 i Eko1. Trolejbusi 40 i 41 privremeno su ukinuti. Uvedena je autobuska linija 28A, od Studentskog trga do okretnice Čingrijina na Zvezdari, i 41A, od Studentskog trga do Banjice.