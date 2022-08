Novo zaoštravanje? "Ignorišete crvene linije, sve je moguće"

Dodatno se zaoštravaju odnosi NATO-a i Rusije. Nova upozorenja stižu iz Moskve.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov ocenio je kao izuzetno rizičnu destruktivnu politiku NATO-a kojom ignoriše "crvene linije" koje je obeležila Moskva. On je u intervjuu za ruski list Izvestija rekao da to vodi daljoj eskalaciji koja može dovesti do ti do do vojnog sukoba nuklearnih sila sa teškim posledicama. Rjabkov je ukazao i na rizike upotrebe nuklearnog oružja i ukazao da zemlje sa nuklearnim arsenalom moraju da se pridržavaju postulata o