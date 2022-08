Brnabić odgovorila Jandrokoviću: Jedna članica EU se usuđuje da kaže da, ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, zbog toga ne možete da budete deo EU. To je vladavina prava?

Premijerka Srbije Ana Brnabić odgovorila je večeras predsednik hrvatskog parlamenta Gordanu Jandrokoviću koji je rekao "da Zagreb odbacuje optužnicu protiv hrvatskih pilota koja je podignuta u Srbiji i da će Hrvatska 'zaštititi svoje građane".

- Hrvatsko rukovodstvo sada i zvanično preti da će blokirati evropski put Srbije zato što, nakon 27 godina tišine i nepravde, tražimo da konačno neko odgovara za stravičan zločin na Petrovačkoj cesti. Jedna članica EU se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece - jer 4 ih je tamo pobijeno, starosti 6 do 13 godina, da zbog toga ne možete da budete deo EU. To je vladavina prava? To su evropske vrednosti? I nije vas sramota da to kažete