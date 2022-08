Rakić: U sredu zajednički sastanak odbornika skupština četiri opštine sa severa KiM

Predstavnici Srpske liste ponovili su zahtev Kforu da u skladu sa svojom misijom po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN obezbedi mir Srbima na Kosovu i Metohiji, potvrdivši da predsednik Aleksandar Vučić ima njihovu punu podršku u iznalaženju kompromisnog rešenja u narednih deset dana.

Goran Rakić je, na vanrednoj konferenciji za medije, nakon jučerašnjeg razgovora sa predsednikom Srbije, preneo da je za sredu u Zvečanu najavljen zajednički sastanak odbornika skupština četiri opštine sa severa Kosova i Metohije. "Ovoga puta u slučaju da se ne dođe do kompromisnog rešenja mi ćemo početi sa napuštanjem svih institucija, prvo mi političari, a onda i posle svi redom do suda, tužilaštva i policije i na taj način doći će do totalne razgradnje