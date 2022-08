Prolećne temperature u Srbiji u utorak: Maksimalno 27 stepeni, mestimično sa kišom i pljuskovima!

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 19, najviša od 23 do 27 stepeni, a duvaće slab severni vetar. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno oblačno i sveže, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša oko 24, a duvaće slab severni vetar. Meteorološke prilike neće pogodovati većini osetljivih i osobama sa hroničnim oboljenjima. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanima bolesnicima.