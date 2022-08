U Srbiji sutra oblačno, ponegde pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će sutra biti oblačno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 15 do 20, najviša od 24 do 28 stepeni. Vetar slab do umeren. U Beogradu će sutra biti oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 18, najviša oko 25 stepeni, prenosi Beta. U Srbiji će od 25. do 31. avgusta biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i sa manje kiše nego u prethodnom periodu, uz postepeni porast temperatura.