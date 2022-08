"Neću da se ulizujem narodu i govorim protiv Ukrajine. Kako posle da branim Kosovo?"

Kada je reč o kritikama zbog neuvođenja sankcija Rusiji, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u današnjem obraćanju da mu pojedini viču da je izdao Rusiju.

I to iako je jedini u Evropi koji nije uveo sankcije, a drugi traže uvođenje sankcija. "Šta hoćete od mene? Nismo protiv Ukrajine, šta su nam loše uradili? Ništa. Neću da se ulizujem narodu i govorim protiv Ukrajine jer, kako posle da branim Kosovo? Da kažem da je u redu da se ruši integritet Ukrajine? A šta je onda sa integritetom Kosova? Malo jeste u redu, malo nije u redu?", rekao je on. Naveo je da će i Rusi i Ukrajinci da nam budu prijatelji i to je politika