Zelenski: U raketnom napadu na železničku stanicu u Ukrajini poginulo najmanje 15 osoba

Danas je u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu u gradu Čapline u centralnoj Ukrajini poginulo najmanje 15, a ranjeno oko 50 osoba, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

On je to rekao Savetu bezbednosti UN putem video linka. Zelenski je ranije izjavio da bi Moskva mogla da pokuša "nešto posebno okrutno" ove nedelje, kada Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti. Ukrajina se pripremala za posebno teške napade tokom obeležavanja Dana nezavisnosti. Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila nezavisnost od Sovjetskog Saveza. Uoči obeležavanja nacionalnog praznika, kijevske vlasti su zabranile velika okupljanja do sutra, zbog mogućnosti