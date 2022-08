Danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, do 28 stepeni

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severni. Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 25 stepeni, prenosi Tanjug. Do 31. avgusta u celoj zemlji promenljivo oblačno. Biće manje kiše, pljuskova i grmljavine u odnosu na prethodni period, a više sunčanih intervala, uz postepeni porast temperature.