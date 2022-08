Brnabić: Važno da zajedno radimo na unapređenju položaja penzionera

Premijerka Ana Brnabić je na sastanku sa predstavnicima penzionerskih udruženja istakla da je veoma važno da dve strane zajedno rade na unapređenju sveukupnog položaja penzionera. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije, Saveza penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost kao i ministar finansija Siniša Mali i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić.

Premijerka je istakla da je redovan dijalog sa predstavnicima penzionera izuzetno važan, dodavši da će on svakako biti jedan od najznačajnijih zadataka i buduće vlade. Brnabićeva je ukazala na to da je veoma važno da dve strane zajedno rade na unapređenju sveukupnog položaja penzionera. Ona je podsetila na to da su penzioneri, koji su podneli najveći teret fiskalne konsolidacije, prioritet kada je reč o pomoći ranjivim kategorijama, i da Vlada i predsednik