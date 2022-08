Hamrun poveo, Rikardo neutralizovao VIDEO

Fudbaleri Partizana na poluvremenu utakmice sa Hamrunom imaju rezultat (1:1) koji ih vodi u grupnu fazu Lige konferencija.

Postojala je Bojazan kada su Spartansi ušli bolje u ovaj meč, rešeni da nadomeste zaostatak iz prvog meča (4:1). To je, uz lošu igru Partizana, kumovala golu Maltežana u 27. minutu preko Roka Prša. Trapav centaršut Hamruna je još trapavije izbacio Igor Vujačić, a Ljubomir Fejsa je bio prespor u izlaženju do Metjua Gijomiljea. Vezista sa Malte je sjajnim pasom iz prve proigrao hrvatskog fudbalera Roka Prša u šesnaestercu crno-belih, a ovaj to ne promašuje. Njihovo