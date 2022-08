Stidljivo nam se vraća leto: Danas će se smenjivati sunce i kiša, a i dalje na snazi žuti meteo alarm, temperatura do 32 stepena

Na zapadu i jugu Srbije danas ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u ostalim krajevima suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Posle podne promenljivo oblačno i toplije sa ređom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 32.