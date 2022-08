Sutra oblačno, krajem dana mogući pljuskovi, temperatura do 33 stepena

U Srbiji će sutra tokom dana biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a najviša dnevna temperatura biće do 33 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično kratkotrajna magla, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će ujutru biti maglovito, tokom dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom