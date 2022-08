AMSS: Putnička vozila na Horgošu čekaju tri sata na izlazu iz Srbije, a kamioni šest sati

Od jutros su najduža zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije, gde se čeka tri sata, na Batrovcima na izlazu sat vremena a na Gradini 50 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Kamioni na Horgošu na izlazu čekaju šest sati, a na Kelebiji tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema informacijama Uprave granične policije radno vremegraničnih prelaza ka Madjarskoj produženo je i to: prelaz Bajmok-Bačalmaš, do 11. septembra u dane vikenda (petak, subota i nedelja) od 7.00 do 00.00 i prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom, do 31. avgusta u danima vikenda (petak, subota i nedelja) od 7.00 do 22.00.