Milutinov: Nismo odustajali, na kraju je Jokić odlučio

BEOGRAD: „Utisak je oodličan jer smo pobedili, mislim da smo mogli i ranije u regularnom delu, ali šta da se radi.

Bitno je da nismo odustali u produžetku, igrali smo našu igru, dodavali Nikoli (Jokiću, prim. aut) i da nam je na kraju on pomogao da dođemo do pobede", izjavio je srpski košarkaši reprezentativac Nikola Milutinov posle trijumfa protiv Grčke (100:94) ukvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Milutinovh je pred punim tribinama Štark Arene odigrao odličan meč (12 poena i četiri skoka). "Sjajna atmosfera, hvala navijačima što su ispunili halu do poslednjeg mesta, mnogo