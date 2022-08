Evroprajd i Srbija: Vučić najavio otkazivanje Parade ponosa, organizatori kažu da je to kršenje Ustava

BBC News pre 3 sata

Parada ponosa zakazana za septembar u Beogradu će biti otkazana ili odložena, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle konsultacija sa saradnicima, na konferenciji za novinare u subotu.

„Premijerka i članovi Vlade će obrazložiti sve to u skladu sa kojim zakonom, biće otkazana ili odložena Parada ponosa zakazana za septembar mesec, ili kako se već to zove", rekao je Vučić.

Posle konferencije Vlada Srbije u tehničkom mandatu saopštila je da smatra da trenutno ne postoje bezbednosni uslovi za održavanje Evroprajda u Beogradu, najavljenog za 17. septembar.

Međutim, direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović za Vreme kaže da država ne može da otkaže Evroprajd, da može samo da ga zabrani, ali da time krši Ustav.

„Dakle, Evroprajd će u Beogradu biti održan 17. septembra u 19 časova ispred Narodne skupštine", rekao je Mihajlović.

I Goran Miletić, koordinator Evroprajda, izjavio je za Danas da ne postoji odlaganje niti otkazivanje ove najveće evropske LGBT manifestacije.

„Ne mogu se zabraniti događaji tokom Evroprajd nedelje, jedino je moguće zabraniti šetnju.

„Takva odluka bi, imajući u vidu odluku Ustavnog suda Srbije za zabrane 2009, 2011, 2012. i 2013. godina bila protivustavna i mi bismo se žalili u skladu sa porukom o pravnom leku", naglašava Miletić.

Evroprajd, međunarodni događaj posvećen LBGT pravima, koji se svake godine održava u nekom od gradova u Evropi, ove godine je planiran u Beogradu od 12. do 18. septembra.

Vučić je rekao da se Evroprajd ne može održati u političkoj situaciji u kakvoj se Srbija trenutno nalazi - od energetske krize do Kosova.

„To ne govorim zato što sam mnogo srećan, već ne možemo u ovom trenutku, kada imamo i Otvoreni Balkan i krizu na Kosovu, nemamo nikakav pomak, pravo da vam kažem, nemamo kud da se pomerimo, nećemo da odustanemo od neutralnih tablica", izjavio je Vučić.

Pitanje ulazno-izlaznih dokumenata, čije uvođenje Vlada Kosova najavljuje od 1. septembra, kao i registracionih tablica koje Srbija izdaje za gradove na Kosovu, a kosovska vlast neće priznavati, predmet su pregovora Beograda i Prištine prethodnih mesec dana, u posredstvu Evropske unije.

Pokušaj vlasti u Prištini da ove mere uvede za ulazak na Kosovo građanima Srbije krajem jula ponovo je podigao tenzije u odnosima i izazvao proteste i blokade puteva na severu Kosova, gde većinski žive Srbi.

Govoreći o otkazivanju Evroprajda, Vučić je rekao da se time ugrožavaju prava manjine, ali da je država takvu odluku donela pritisnuta brojnim problemima.

Zabrana bi bila i kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima

Na Tviteru se oglasila i Kristina Garina, predsednica Evropske asocijacije organizatora parade, koji daju licencu za Evroprajd.

„Ne može on samo da otkaže događaj. To je apsurdna izjava, ali nije neočekivana.

„Evroprajd će se održati, jer srećom političari o tome ne odlučuju", napisala je ona.

Svi pokušaji da se zabrani biće preispitani na sudu, jer država ima obavezu da zaštiti slobodu okupljanja, dodala je.

U prethodnom saopštenju njihove organizacije navedeno je da bi svaka 'zabrana' Parade bila kršenje Evropske konvencije i ljudskim pravima, koju je Srbija ratifikovala kao članica Saveta Evope.

„Ni organizatori Evroprajda 2022, Beograd Prajd, ni mi kao davaci licence nećemo otkazati Evroprajd u Beogradu", rekla je Garina 24. avgusta.

Marko Mihajlović podseća da bi najavljeno otkazivanje Prajda „bilo kršenje Ustava", navodeći tri odluke Ustavnog suda iz 2011, 2012, i 2013. godine, kad je zabrane Parade ponose koje je donela država proglasio povredom prava.

„Ne znam zašto je predsednik dao takvu izjavu, on odlično zna da je to protiv Ustava", rekao je Mihajlović za list Vreme.

Dodaje i da će „biti zanimljivo videti kako će Vučić ili bilo ko, uspeti da pored premijerke Ane Brnabić, pripadnice LGBT populacije, zabrani Evroprajd".

Na istoj konferenciji na kojoj je najavio otkazivanje Parade ponosa, Vučić je imenovao dosadašnju premijerku Anu Brnabić za mandatarku nove vlade.

Brnabić je prva žena i prva otvoreno gej osoba na toj funkciji u Srbiji.

„Uzimajući u obzir trenutnu političku situaciju u regionu i svakodnevne tenzije koje su prisutne, a vodeći računa o javnom redu i miru i o bezbednosti svih građana naše zemlje, Vlada Srbije smatra da u ovom trenutku ne postoje uslovi za bezbedno održavanje manifestacije Evroprajd 2022", navodi se u saopštenju.

Pojedine ekstremističke grupe mogle bi da „iskoriste i zloupotrebe ovaj događaj i volju Srbije da ga organizuje kako bi dodatno povećale tenzije i uvele Srbiju u nestabilnost", dodaje se.

Vučić se osvrnuo i na pojedine političke partije i desničarske grupe koje poslednjih mesec dana pozivaju na otkazivanje Evroprajda, a koje su, kako kaže, iznele „gomilu laži o tom događaju".

„Kako će homoseksualci da napadaju manastire, bogoslovije… Sve teatar apsurda", rekao je Vučić.

Više hiljada ljudi učestvovalo je u protestnoj šetnji protiv Evroprajda sredinom avgusta u Beogradu, na poziv nekoliko desničarskih grupa, ali i političkih partija.

Vučić je rekao da proteste i litije drže raščinjeni monasi i zakazuju ih pojedinci koji su osuđeni za nasilje u porodici i za druga krivična dela.

„Nije to pitanje da li su oni jači, jednostavno u nekom trenutku ne možete sve da postignete i to je to", rekao je Vučić.

Boško Obradović, lider desničarske partije Dveri i jedan od političara koji se protive održavanju Prajda, zahvalio se na Tviteru „svima koji su doprineli otkazivanju Evroprajd 2022. u Beogradu" i pozvao na „veliku litiju" u nedelju.

