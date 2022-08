Brnabić otkrila dogovor: Vučević postaje premijer 2024.

BEOGRAD - Mandatarka nove Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da veruje da će vlada biti formirana u septembru, ali je otkrila i da postoji dogovor da nakon nje na tu poziciju dođe Miloš Vučević.

Nova vlada oročena je do 2024. godine, kada Srbiju najverovatnije očekuju novi izbori. Bilo tada izbora ili ne u SNS, prema rečima Brnabić, postoji dogovor da od 2024. godine na poziciju premijera dođe Miloš Vučević, aktuelni gradonačelnk Novog Sada, koji je bio drugi izbor predsednika Aleksandra Vučića za mandatara. Na pitanje da li posle nje na poziciju premijera 2024. godine dolazi Vučević, Brnabić je rekla: "To je dogovor. Ja shvatam da je to bila teška odluka.