U Srbiji sunčano i toplo, uveče naoblačenje s kišom

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, toplo i sparno, a naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će posle podne zahvatiti južne i zapadne, uveče i tokom noći proširiće se i na ostale predele. Suvo vreme zadržaće se samo u istočnoj Srbiji. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vetar slab, promenljiv, uveče u skretanju na slab do umeren severozapadni. I u Beogradu pretežno sunčano, toplo i

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, toplo i sparno, a naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će posle podne zahvatiti južne i zapadne, uveče i tokom noći proširiće se i na ostale predele. Suvo vreme zadržaće se samo u istočnoj Srbiji. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vetar slab, promenljiv, uveče u skretanju na slab do umeren severozapadni.