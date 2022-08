Možemo da rešimo i problem oko tablica: Borelj veruje u uspeh dijaloga Beograda i Prištine

Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku EU Đozep Borelj, izrazio je uverenje da je moguće rešiti i otvoreni problem oko tablica između Beograda i Prištine.

Borelj je sinoć, u intervjuu za austrijski javni servis ORF, naglasio da je mir u ovom regionu veoma krhak, ali da je sporazum o slobodi putovanja pozitivan korak. "Mi delujemo u modusu sprečavanja kriza. Kriza je mogla da izbije 1. septembra da nismo postigli dogovor o prelasku 'granica'. To je dobra novost", objasnio je on. Ukazao je da je i dalje otvoren problem u vezi sa tablicama. "Uveren sam da možemo i to rešiti", poručio je Borelj. (Kurir.rs/Informer) Bonus