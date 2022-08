Štrajk zaustavio vozove u Amsterdamu i okolini

HAG- Železnički saobraćaj je danas skoro stao u okolini Amsterdama zbog štrajka radnika.

Zaustavljeni su vozovi u međunarodnom saobraćaju kao i na liniji do prometnog aerodroma Shiphol. Eurostar, kompanija koja upravlja vozovima između Londona i Amsterdama, saopštila je da njeni vozovi neće saobraćati ni do Roterdama ni do Amsterdama. Kompanija Talis, čiji vozovi saobraćaju u Francuskoj, Holandiji i Belgiji, upozorio je putnike da će red vožnje biti u zastoju. Železničari štrajkuju zahtevajući veće plate i bolje uslove rada, prenosi Beta-AP. Zvaničnici