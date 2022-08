Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na startu EP

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom je počela Evropsko prvenstvo, pošto je danas u Splitu ubedljivo slavila protiv selekcije Izrala sa 18:3 (3:0, 8:1, 3:1, 4:1).

Srbiju su do pobede protiv Izraela, debitanta na Evopskom prvenstvu, vodili Radomir Drašović i Marko Radulović sa po četiri gola. Dušan Mandić je dodao tri, dok su po dva puta u strelce upisivali Strahinja Rašović, Petar Velkić i Ognjen Stojanović. Golove za Izrael postigli su Or Šlajn, Ido Goldšmit i Ronen Gros, prenosi Beta. Srbija je golovima Drašovića i Mandića, sa igračem više, i pogotkom Strahinje Rašovića posle kontranapada stigla do tri gola prednosti posle