Brnabićeva za RTS: Biće mi lako da napišem ekspoze, jasni su ciljevi – prioritet KiM i energetika

Mandatarka za sastav nove Vlade Ana Brnabić kaže za RTS da je to što je birana tri puta za premijerku ogromna čast i odgovornost i da očekuje novi tim do kraja septembra. Najviše me muči pitanje Kosova i Metohije, a prioritet nove Vlade biće i energetika, što predstavlja pitanje nacionalne bezbednosti, poručila je premijerka.

Na čelu sedamnaeste srpske Vlade od uvođenja višestranačja biće Ana Brnabić, kojoj će to, ukoliko je Skupština Srbije izabere, biti treći uzastopni mandat. Bnabićeva kaže da joj je ogromna čast što će treći put biti birana za premijerku i pred Skupštinom predlagati program za rad nove Vlade, a veruje da će joj biti lako da napiše ovaj treći ekspoze, jer su jasni izazovi pred nama i da je najvažniji zadatak očuvanje mira i stabilnosti. "Verujem da će mi biti