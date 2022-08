Petrić pred derbi: Nerešeno? Možda bih bio zadovoljan VIDEO

Trener Partizana Gordan Petrić istakao je da nema dilema oko sastava pred 168. "večiti" derbi i najavio je da bi pobedu posvetio preminulom Milutinu Šoškiću.

Partizan i Crvena zvezda se po 168. put sastaju u sredu od 20.00 na stadionu u Humskoj u okviru 9. kola Mozzartbet Superlige Srbije. "Očekuje nas još jedna utakmica u nizu, moramo da odgovorimo na neke zadatke i to je još jedan meč u nizu, Zvezda i Evropa. Igrači su skoncentrisani i odmoriće se za sutrašnju utakmicu. Počeli su da se opuštaju, vidi se napredak i ako me pitate šta očekujem, to je samo da budu opušteni i budu maksimalni profesionalci", rekao je Petrić