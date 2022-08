Na snazi žuti meteo alarm! Očekuju nas pljuskovi sa grmljavinom, ovim delovima zemlje prete vremenske nepogode

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 26 do 30.

U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim