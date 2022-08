Uredba o ograničenoj ceni goriva produžena do 30. septembra

BEOGRAD: Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila izmene Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, koja će sada važiti do 30. septembra, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

To znači da će Vlada Srbije i u narednih mesec dana određivati maksimalne cene dizela i benzina evropremijum 95. Vlada Srbije je cenu goriva prvi put ograničila u martu i od tada svakog petka do 15 sati, utvrduje i objavljuje najvišu maloprodajnu cenu, koja važi narednih sedam dana. Trenutno, do 31. avgusta važe cene po kojima benzin košta 183 dinara za litar, a evrodizela 217,5 dinara.