Blinken pozvao Srbiju da omogući održavanje Evroprajda

Američki državni sekretar Entoni Blinken pozvao je Srbiju da omogući održavanje Evroprajda. „Sloboda mirnog okupljanja i izražavanja su suštinske komponente zdrave demokratije“, naveo je Blinken na Tviteru, dodavši da su prava pripadnika LGBTQI+ ljudska prava.

Freedoms of peaceful assembly and expression are essential components of a healthy democracy. We urge Serbia to renew its commitment to hosting #EuroPride2022. LGBTQI+ rights are human rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2022 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da Evroprajd neće biti održan i da promene te odluke neće biti, makar ga zvao i sam američki predsednik Džozef Bajden.