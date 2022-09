Azarenka odgovorila Ukrajinki: Nisam iznenađena

Viktorija Azarenka je izborila plasman u treće kolo US Opena pobedom nad Martom Kostjuk.

Beloruskinja je slavila sa 6:2, 6:3, ali Ukrajinka je na kraju susreta odbila da se rukuju. Ona je posle meča objasnila zašto je to uradila, a Azarenku su na kraju pitali šta misli o tom potezu. "Nisam iznenađena. Ne bih da se pravi nepšo više od toga. Uvek se rukujem sa protivnicama. Imala sam istu situaciju sa Jastremskom u Vašingtonu. To je što je. Idem dalje. Ne mogu nikog da nateram da se rukuje sa mnom. To je njihova odluka. Šta to čini meni? To nije