Nadal krvavog nosa do trećeg kola u Njujorku

Rafael Nadal nastavlja pohod ka 23. grend slem tituli.

Španski teniser nije briljirao, daleko od toga, ali mu je i to bilo dovoljno da pobedi Italijana Fabija Fonjinija 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 i posle 163 minuta igre plasira se u treće kolo. Tako se Nadal revanširao Fabiju za poraz u trećem kolu na istom turniru 2015. godine. Gledali smo veoma neobičan meč, sa mnogo oscilacija i kod jednog i kod drugog, na kraju je Nadal bio taj koji je uspeo da nađe svoj ritam i dođe do trijumfa. Nije to bio sjajan tenis, mada je bilo