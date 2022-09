Mali: Povećanje minimalne zarade od 1. januara i to više od 14 odsto

Ministar finanasija Siniša Mali izjavio je danas da će se od 1. januara ići na to da se poveća minimalna zarada, i to više od 14 odsto.

Mali je za TV Pink rekao da će do 15. septembra biti definisana minimalna zaradu i da je namera da se dođe na 60 odsto opterećenja zarade. „Kada pogledate koliko se prihoda država odrekla kroz poreze i doprinose – to je 115 milijardi dinara, što govori o tome koliko smo posvećeni da nam cela ekonomija bude atraktivnija“, rekao je Mali. On je naveo da se od 1. novembra planira povećanje penzija za devet odsto, a od 1. janaura povećanje penzija biće kumulativno preko