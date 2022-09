IAEA će imati punu sliku stanja nuklearne centrale Zaporođje za nekoliko dana

Generalni sekretar Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi rekao je danas da očekuje da će imati izveštaj posle obilaska ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje rano iduće nedelje, čim budu imali „punu sliku situacije, otprilike do kraja vikenda“.

Obraćajući se novinarima u Beču posle povratka iz Zaporožja on je rekao da će dati izveštaj Savetu bezbednosti UN u utorak. „Videli smo šta sam tražio da vidim, sve što sam tražio da vidim“, rekao je Grosi i dodao da je velika briga oko fizičke celovitosti elektrane, snabdevanja struje pogona i situacije sa zaposlenim. „Vojna aktivnost i operacije jačaju u tom delu zemlje i to me jako brine. Očigledno je da postoji statistička mogućnost za više fizičke štete“,