Kolins torpedovala Korne

Amerikanka Danijel Kolins igraće u drugoj nedelji poslednjeg grend slema sezone, US Opena.

Ovogodišnja finalistkinja Australijan opena je posle 112 minuta igre pobedila 40. teniserku sveta, Franckuskinju Alize Korne, 6:4, 7:6 (9). Kolins, 19. na svetskoj listi je igrala veoma rizično, od početka je žestoko udarala po loptici i to joj se isplatilo. Danijel je u prvom setu jednom uspela da oduzme servis protivnici, dogodilo se to u petom gemu za 3:2. Uspela je da sačuva prednost i dođe do seta. Nije bilo brejkova u drugom setu, pa su došle do taj-brejka.