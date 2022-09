Pokušaj ubistva u Sečnju, muškarcu zadao ubodne rane

ZRENjANIN: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su M.P. (30), zbog sumnje da je pokušao da ubije 47-godišnjeg muškarca, kome je nožem zadao više ubodnih rana.

Kako se sumnja, on je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Sečnju povredio muškarca, kome su konstatovane teške telesne povrede i zbrinut je u zrenjaninskoj bolnici. Osumnjičenom je, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiocu u Zrenjaninu, saopštila je Policijska uprava u Zrenjaninu.