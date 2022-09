Miloš Vučević: Premijerka Brnabić izneće predlog sastava nove Vlade do 25. septembra

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da će premijerka Srbije Ana Brnabić do 25. septembra izneti predlog za sastav nove Vlade. "Bitnije od sastava Vlade je politika koju će ta vlada sprovoditi.

Očekujem da dobijemo dobru prosrpsku vladu, koja će da čuva srpske interese", rekao je Vučević za TV Prva i dodao da očekuje da u vladu više budu uključene manjinske stranke. On je dodao da je Vladi Srbije potrebna nova energija i da sada nedostaje "sinhronizacija među ministrima". Vučević je rekao da će kongres Srpske napredne stranke (SNS) biti održan do kraja godine. Upitan da li će on zameniti Aleksandra Vučića na mestu lidera SNS-a, Vučević je rekao da "ne